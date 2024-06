Ein Leseabend mit einem guten Buch, das Feierabendbier mit den Kumpels oder ein Spaziergang im Wald bei strahlendem Sonnenschein. Welchen kleinen Luxus sie sich hin und wieder gönnen, haben wir Passanten in Pirmasens gefragt.

Sofern das Wetter passt, fährt Waltraud Röhrig-Scheib jeden Sonntag auf ein Mittagessen und einen Spaziergang ins nahe gelegene Frankreich – ein kleiner Luxus, auf den sie nicht verzichten mag, wie sie sagt. „Manchmal trinke ich auch nur einen Kaffee mit Bekannten und lasse es mir gut gehen. Die Gemeinde Roppeviller mag ich besonders“, so Röhrig-Scheib.

Waltraud Röhrig-Scheib Foto: Seebald

Anne Braun aus Vinningen wiederum hat sich der Literatur verschrieben und betreibt in ihrer Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei, in der die Leser einmal die Woche zu ihr kommen können. „Unserer Bücherei ist an das Pfarrheim in Vinningen angegliedert und die Zeit, die ich dort verbringe, tut mir richtig gut“, sagt sie. Stammleser hat Braun ebenfalls, zu ihnen pflegt sie einen herzlichen Kontakt, wie sie weiter berichtet.

Anne Braun Foto: Seebald

Als die RHEINPFALZ ihn für die aktuelle Montagsumfrage anspricht, gönnt sich Michael Schwab eine kleine Auszeit auf einer Bank am Exe. Es ist gerade Wochenmarkt und Schwab hat eine Brezel und einen Becher Kaffee in der Hand. „Hier auf dem Wochenmarkt bin ich öfter, wenn ich in der Stadt was zu erledigen habe und warten muss. Manchmal gönne ich mir auch eine Marktwurst, so kleine Auszeiten machen mich einfach zufrieden“, sagt er.

Michael Schwab Foto: Seebald

Christine Sittel möchte jetzt im Frühling auf die Fahrten mit ihrem Cabriolet nicht verzichten. „Wenn das Wetter schön ist, fahre ich meinen Mini mit offenem Dach durch die Gegend und höre dabei Musik über meinen USB-Stick. Ich liebe das Musikgenre Soul und habe dazu den Fahrtwind in den Haaren. Das tut richtig gut“, erzählt sie begeistert.

Christine Sittel Foto: Seebald

Thomas Simon schwört ab und an am Nachmittag auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, die er sich mit seiner Frau in unterschiedlichen Cafés gönnt. „Meistens kehren wir nach einem Einkauf bei der Wasgau ein und lassen es uns für eine Stunde gut gehen. Das sind so die kleinen Inseln, die wir uns schaffen“, sagt Simon.

In seiner Mittagspause bei der Arbeit organisiert sich der 22 Jahre alte Phillip Bauer regelmäßig eine Kleinigkeit zum Essen sowie eine Cola. Beides wird anschließend bei seinem Arbeitgeber im Pausenraum verzehrt. „Das ist für mich tatsächlich ein kleiner Luxus, auf den ich nicht verzichten möchte. Dabei kann ich bestens entspannen“, sagt er.