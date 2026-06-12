Das Wetter machte Runde zwei des Pirmasenser Musiksommers zu schaffen. Jan-Luca Ernst & Band konnten dennoch rund 250 Besucher anlocken.

Sorgte Jan-Luca Ernst & Band vor fast exakt einem Jahr für einen Besucherrekord beim Pirmasenser Musiksommer, so musste sich die Gruppe am Donnerstagabend mit weitaus weniger Zuschauern begnügen, die in den großen Biergarten des Neufferpark pilgerten. Vor zwölf Monaten, bei hochsommerlicher Temperaturen jenseits der 30 Grad, kamen etwa tausend Leuten ein. Zum hiesigen Ausgehverhalten muss man erfahrungsgemäß Folgendes wissen: Besteht auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit das es regnen könnte, ist es ungemein schwer, die Pirmasenser von der Couch in den Neufferpark zu locken. Doch das Wetter hielt, erst gegen Konzertende um 22 Uhr begann es leicht zu nieseln.

Jan-Luca Ernst, Teilnehmer der populären TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ im Jahr 2017, überlässt bei Konzerten absolut nichts dem Zufall. So tummeln sich in seiner Begleitband auschließlich Könner, allen voran Ausnahmegitarrist Manuel Bastian, der hier das Bassspiel übernimmt und Jürgen Zapp die Leadgitarre überlässt. Sängerin Steffi Empel, Keyboarder Julian Eulberg und Christoph Sommer am Schlagzeug vervollständigen die Gruppe. Auch der Sound war erste Sahne.

Charismatische Stimme

„Wie immer präsentieren wir auch heute eine bunte Stil-Mixtur, mit viel Liebe gespielt. Wir laden die Leute ein, in unsere musikalische Welt reinzukommen, die wir auf der Bühne kreieren. Wir wollen geile Musik machen und eine gute Zeit mit den Fans haben“, erläuterte Bandchef Jan-Luca Ernst vor dem Konzert dieser Zeitung seine Herangehensweise.

Kurz darauf machte der mit einer charismatischen Singstimme gesegnete Frontmann mit der gelungenen Interpretation von „Castle on the Hill“ keinen Hehl aus seiner Verehrung für Ed Sheeran. Später folgte das kernig vorgetragene „Blow“ aus der Feder des britischen Superstars. Das in schier hypnotischer Manier gesungene „Legendary“ (Welshly Arms) kristallisierte sich als einer der Publikumsfavoriten heraus, doch auch der Imagine Dragons-Hit „Bad Liar“ brachte Schwung in den großen Biergarten.

Betreibt mit einem seiner eigenen Songs auch Trauerbewältigung: Jan-Luca Ernst. Foto: Peter Schneider

Steffi Empel glänzte mit ihrer voluminösen Stimme vor allem bei „Like the Way I Do“ (Melissa Etheridge) und dem heftig beklatschten „Sex on Fire“ (Kings of Leon). Den Oasis-Klassiker „Wonderwall“ nutzte die komplette Band schließlich zu einem Jam, also ausufernden Instrumentaleskapaden, so dass jeder Musiker sein Können demonstrieren konnte.

Im Programm hatte Jan-Luca Ernst auch drei Eigenkompositionen, von denen die mit Ohrwurm-Refrains ausgestatteten und in der Schnittmenge von Rock und Pop zu verortenden „Echoes“ und „My Soulmate“ brandneu sind. „Grundsätzlich drehen sich all meine Songs um persönliche Geschichten, das heißt, ich verarbeite meine Emotionen darin“, erzählte er. „Der Text von ,Echoes’ dreht sich um den Tod meiner Großeltern, der mich damals doch ein bisschen in ein Loch gerissen hat. Sozusagen geht es um Trauerbewältigung, jedoch in einer positiven Herangehensweise.“ Insbesondere die Textzeile „The years have built a distance, but they haven’t closed the door“ ist repräsentativ für das Lied.

„Hymne auf die Seelenverwandtschaft“

„My Soulmate“ wiederum handele davon, „einen Menschen gefunden zu haben, wo alles passt. Es ist eine Verbindung gegeben, die man nicht erklären kann. Das Lied ist eine Hymne auf die Seelenverwandtschaft.“ Beide Stücke sind laut Ernst auf dem für Anfang nächsten Jahres anvisierten Studioalbum enthalten. „Bei den kommenden Konzerten werden wir sukzessive weitere neue Songs vorstellen“, kündigte Ernst abschließend im Gespräch an.

Jan-Luca Ernst und seine Band lieferten einen Laune machenden sowie spielfreudigen dreiteiligen Auftritt ab, und so blieben zahlreiche Zugabe-Rufe nicht aus. Überraschenderweise beantwortete das Sextett diese mit einer brachialen und passenderweise vom Bassmann Manuel Bastian gesungenen Version des Heavy-Metal-Klassikers „Ace of Spades“ von Motörhead!