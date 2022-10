Heute Morgen wurden Container an die Matzenbergschule in Pirmasens geliefert. Die platzt nämlich aus allen Nähten. Die Container werden als eingeschossiger Bau zusammengefügt und sollen zwei neue Klassenräume bilden. 350.000 Euro zahlt die Stadt für Miete und Installation. Im Schulhaus selbst ist kein Platz mehr. Wie Oberbürgermeister Markus Zwick berichtet hatte, wurden in der Vergangenheit schon Funktionsräume zu Klassensälen umfunktioniert. Es habe weitaus mehr Anmeldungen gegeben, als im Schulentwicklungsplan vorgesehen waren.