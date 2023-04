Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spielbetrieb in den Ligen des Pfälzischen Handball-Verbands geht weiter. Das wollten die Klubs mit knapper Mehrheit so. Nun gibt es weitere Fragen, auf die noch Antworten zu finden sind – und zwar bevor das Spiel der FSG Hauenstein/Rodalben am Samstagabend angepfiffen wird.

Die FSG Hauenstein/Rodalben erwartet am Samstag um 18 Uhr Pfalzliga-Top-Favorit TSG Haßloch in der TSR-Halle. Widerwillig allerdings. Der Grund: zu viele offene Fragen, bei deren Klärung Romy