Viele Temposünder hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Hauptstraße am Dienstag geblitzt. Von 7 bis 12.30 Uhr kamen insgesamt 847 Fahrzeuge an der Kontrollstelle nahe der Grundschule vorbei. Davon waren laut Polizei 277 zu schnell – im Durchschnitt also jedes dritte Fahrzeug. Spitzenreiter war der Fahrer eines VW-Busses, der mit Tempo 72 vorbeirauschte. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot von mehreren Wochen, zwei Punkte in der Flensburger Kartei sowie ein Bußgeld in Höhe von 428,50 Euro. Ebenfalls deutlich über dem Tempolimit lag ein SUV-Fahrer in der Gegenrichtung: Er hatte 62 Stundenkilometer auf dem Tacho und muss ebenfalls mit einem Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Das Bußgeld in seinem Fall beträgt 288,50 Euro. Die Schlussfolgerung der Polizei: Die erste Messung an diesem Standort werde sicher nicht die letzte sein.