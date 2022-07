Der Auftaktsieg des FCK am Freitagabend lässt auch die Zweibrücker strahlen.

Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer ist entsetzt, als er die Auswertung der Tempomesstafel bekommt: Der schnellste fuhr am Nachmittag mit Tempo 178 ins Dorf hinein.

Der Wald um Zweibrücken herum hat es nicht einfach. Eine Besonderheit hilft ihm aber, dem Klimawandel zu trotzen.

Mit einer rosafarbenen Schreckschusspistole schoss eine 24-Jährige nach einem Streit am frühen Samstagmorgen in Pirmasens in die Luft. Die Polizei hat die Waffe beschlagnahmt.

Der Pirmasenser Rapper Marvin Adamzyk hat eine neue Platte veröffentlicht. „Sohn meiner Stadt“ heißt die Scheibe, die es nicht nur online gibt, sondern auch im Kaufland oder im Media Markt.

Tagestouristen und Übernachtungsgäste geben jährlich rund 50 Millionen Euro in der Stadt Pirmasens aus. 85.000 Übernachtungen wurden zuletzt in der Stadt registriert.

In Zweibrücken haben sich am Samstag 50 junge Biker getroffen, um bei dem sogenannten Rideout mit ihren Rädern durch die Innenstadt zu fahren.

Der beste Abiturient der BBS Pirmasens heißt Kilian Hofmann. Der Contwiger hat sein Abitur mit dem Schnitt von 1,0 gebaut.

Seit 100 Jahren gibt es die Hahnberghütte zwischen Contwig und Zweibrücken. Das feierten am Wochenende Hunderte Gäste.

Der Landkreis Südwestpfalz hat erfolgreiche Sportler und verdiente Sportförderer geehrt. Insgesamt 44 Auszeichnungen gab es.