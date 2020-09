Das Sommer-Opernfestival der New Yorker Metropolitan Opera wird am Samstag, 19. September, im Pirmasenser Walhalla-Kino mit Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ fortgesetzt. Den „Holländer“ spielt Evgeny Nikitin, der diese Rolle auch einmal in Bayreuth hätte darstellen sollen, was allerdings zu einem Skandal führte.

Gezeigt wird, da wegen der Corona-Bedingten Schließung der Met keine Live-Übertragungen möglich sind, eine Aufzeichnung vom 12. März, inszeniert von Francois Girard.

Evgeny Nikitin und „Der fliegende Holländer“ ist eine ganz besondere Beziehung: 2012 sollte Nikitin als erster russischer Sänger den „Holländer“ bei den Bayreuther Festspielen übernehmen. Wegen Tätowierungen mit angeblich nationalsozialistischen Symbolen war er jedoch so in die öffentliche Kritik geraten, dass er seinen Auftritt in Bayreuth nur wenige Tage vor der Eröffnung der Festspiele absagte.

Die Kritik an der Besetzung mit Nikitin entzündete sich an Aufnahmen des ZDF, auf denen Nikitin als Schlagzeuger einer russischen Metal-Band mit einem teilweise verdeckten Tattoo zu sehen war, das als Hakenkreuz verstanden werden konnte. „Mir war die Tragweite der Irritationen und Verletzungen nicht bewusst, die diese Zeichen und Symbole besonders in Bayreuth und im Kontext der Festspielgeschichte auslösen“, teilte der Sänger mit.

Sein Tattoo sei falsch interpretiert worden. Und so ließ Nikitin in einer Erklärung der New Yorker Metropolitan Opera mitteilen, dass skandinavische Mythologie und Metal-Musik seine Tattoos beeinflusst hätten, er aber nie ein Hakenkreuz auf seiner Brust getragen habe. Die Tätowierung, die in den Aufnahmen zu sehen ist, sei lediglich unfertig gewesen. Er bedauere diese Falschinterpretation. „Ich habe keinerlei Affinität oder Verbindung zu Neonazis oder einer faschistischen Bewegung“, sagte Nikitin. Inzwischen zeigt die Tätowierung des Sängers einen achtseitigen Stern mit einem Drachen und einem Schwert darauf.

Opernfestival

10./11. Oktober: Verdis „Aida“ mit Anna Netrebko und Anita Rachvelishvili. Aufzeichnung von 2018.

7./8. November: Verdis „Il Trovatore“ mit Anna Netrebko und Yonghoon Lee. Aufzeichnung von 2015.

12./13. Dezember: Verdis „Rigoletto“ mit Diana Damrau und Piotr Beczala. Aufzeichnung von 2013. han

