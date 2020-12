Das städtische Engagement für ein naturnahes, klimafreundliches Pirmasens findet derzeit seine Fortsetzung mit der Schaffung von Streuobstwiesen. Mehr als 50 neue Obstbäume konnten dank einer Spende der Pfälzerwald-Marathon-Organisatoren Hartmut Kling und Thomas Kelbling angeschafft werden, die sich traditionsgemäß auch dieses Jahr wieder in den Dienst einer guten Sache stellten. 2918 Euro kamen zusammen, die nun in Form von Apfel-, Pflaumen-, Mirabellen- und Birnbäumen unter anderem im Erlenteich, der Arnulfstraße und am Innweg, wo sich am Mittwoch Vertreter der Stadt und die Spender trafen, für gesunde Luft und Artenvielfalt sorgen sollen. Im Waschtal wird eine Nusswiese mit Esskastanien, Haselsträuchern und weiteren Nusssorten entstehen. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wo wir die Bäume am besten platzieren und werden sie nun in der ganzen Stadt verteilen. Hier am Innweg entsteht darüber hinaus auch mit der Pflanzung ein soziales Projekt“, freute sich der Beigeordnete Denis Clauer über das erneute Engagement der Marathon-Macher. Die jungen Hochstämmchen werden in den nächsten Wochen überwiegend auf Grundstücken der Bauhilfe gepflanzt.