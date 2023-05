Am Dienstag um 10.20 Uhr beschädigte ein offenbar verwirrter Mann mit einem Teleskopschlagstock drei geparkte Fahrzeuge und zwei Fenster in der Sedanstraße. Außerdem wurde ein Anwohner bedroht und beleidigt. Die Polizei nahm den 55-Jährigen fest und beschlagnahmte den Teleskopschlagstock. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 5000 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.