Mit einem gestohlenen Baustellenschild haben laut Polizei Unbekannte in der Slevogtstraße die Heckscheibe eines Wagens eingeschlagen, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 4.30 Uhr. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter Telefon 06391 9160 entgegen.