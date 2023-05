Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommissar Zufall stand Pate: Am 4. September 2022 verschafften sich Polizeibeamte mit einem Durchsuchungsbefehl Zugang zu der Wohnung eines 32-Jährigen in Pirmasens. Dort trafen sie überraschend auf sechs Männer und Frauen, vier saßen am Küchentisch und räumten hektisch Drogen und -utensilien ab, als die Polizisten eindrangen. Der Gastgeber des Pirmasenser Rauschgift-Treffens steht seit Mittwoch vor Gericht in Zweibrücken.

„Sie waren anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen“, sagte Andreas Herzog, Vorsitzender Richter am Landgericht Zweibrücken, am Mittwoch zu einer Polizeibeamtin,