Vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken muss sich seit Montag ein 29-jähriger arbeitsloser Pirmasenser dafür verantworten, dass er nachts betrunken auf seinem E-Scooter in Schlangenlinien durch die Adlerstraße in Pirmasens fuhr. Zwei Polizisten fiel der Angeklagte am 3. November 2022 kurz vor Mitternacht auf und sie wollten ihn kontrollieren. Sein Fluchtversuch scheiterte. Die Beamten fanden in seiner Hosentasche fast 80 Gramm Amphetamin, in der Gesäßtasche einen durchgeladenen Schreckschussrevolver mit offenem Lauf und 261 Euro Bargeld. In der Wohnung seiner Freundin fanden die Beamten zudem vier Gramm Haschisch, einen Joint, drei Schreckschusswaffen mit Munition, zwei Messer und Verpackungsmaterial.

Staatsanwältin Franziska Bock wirft dem Angeklagten unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge beim Mitführen einer „vollständig geladenen“ Schusswaffe vor; dazu Trunkenheit im Straßenverkehr und verstoß gegen das Waffengesetz. Das Atemalkoholgerät zeigte bei dem Angeklagten 1,71 Promille Alkohol an.

Schusswaffen im Koffer

Die Staatsanwältin machte den Angeklagten auf die Gefährlichkeit aufmerksam, weil er den Schreckschussrevolver mit offenem Lauf mit sich führte. Leise und fast schüchtern trug der Angeklagte seine Lebensgeschichte vor. Nach der Schule arbeitete er eine Zeit lang, zeugte zwei Kinder und fiel zuletzt in die Arbeitslosigkeit. Er wohne bei seiner Oma. Sporadisch besuche er seine Freundin in Pirmasens, bei der die Schusswaffen in einem Koffer lagerte. Er fing mit 15 an zu trinken und zu kiffen und steigerte sein Suchtverhalten. Er trank Wodka, Jägermeister und Wein in Mengen. Deswegen sitzt im Prozess ein Psychiater als Gutachter.

Er habe in dieser Nacht zu seinem Lieblingsort, das Wochenendhaus des Großvaters seiner Freundin am Stadtrand von Pirmasens fahren wollen, erklärte er gestern. Er habe sich mit Amphetamin eingedeckt. Er konsumiere neben Amphetamin auch Haschisch, habe aber mit Drogenhandel nichts zu tun. Mit den 260 Euro wollte er am Abend Drogen kaufen. Seine Oma verwaltet sein Arbeitslosengeld über 900 Euro monatlich und stecke ihm sporadisch einige Hunderter zu – gerade so, wie er es benötigt, erklärte gestern seine Oma als Zeugin vor den Richtern.

Freundin wusste von den Waffen

Seine langjährige Freundin besuche er sporadisch, erklärte diese vor Gericht. Sie wusste von den Schusswaffen, die er bei ihr in einem schwarzen Koffern deponierte. „Wenn er da war und Amphetamin nahm und Alkohol trank gab es Streit“, sagte sie. Haschisch habe er auf dem Balkon rauchen dürfen, so die Zeugin. Wie er das Amphetamin finanziert, wisse sie nicht. In der Gartenlaube ihres Großvaters habe er sich wohl gefühlt. Dort habe er auch seine Waffen deponieren wollen, erklärte die Freundin des Angeklagten. Der Prozess wird am 22. Mai fortgesetzt.