160 Läufer machen bei der sechsten Auflage des „Hawethons“ in Clausen mit. Einer hat seinen Headcoach dabei, ein anderer setzt auf Leberwurst-Brote.

„Ich laufe, um den guten Zweck zu unterstützen – und weil es auch eine gute Vorbereitung auf den nächsten Ultratrail ist“, erzählt Simon Deißler. Der 46-jährige Bundespolizist aus Bruchweiler ist schon öfter beim Hawethon in Clausen gestartet und dementsprechend gut vorbereitet und ausgestattet. Bei strahlendem Sonnenschein und mit anfeuerndem Applaus von Viktoria Meyer, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten Christof Klein die Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder organisiert, macht er sich auf die 43-Kilometer-Distanz. „Gestern gab’s noch als Carboloading drei gut belegte Leberwurst-Brote“, sagt Deißler lächelnd und recht gechillt, als er losläuft.

Der Wallhalber Roland Bäcker und sein „Headcoach“, wie er Oliver Carrera Contreras aus Merzalben betitelt, joggen die gleiche Distanz. „Zusammen loslaufen und unter fünf Stunden ankommen“, lautet die Devise der beiden. Die Fahrradbegleitung übernimmt der 72-jährige Peter Weißmann. Als einzige Frau nimmt Nicole Henkel die Langdistanz in Angriff. „Ich war letztes Jahr schon dabei“, merkt die Ausdauerathletin aus Rodalben an und fügt hinzu: „Es ist interessant, unsere Gegend einmal anders zu erleben.“

160 Starter

Eine offizielle Zeitnahme gibt es bei dieser Benefiz-Veranstaltung nicht. Wer will, stoppt sich selbst. Insgesamt 160 Läuferinnen und Läufer sind es auf den vier Distanzen (8, 13, 24 und 43 Kilometer). Organisatorin Viktoria Meyer ist dieses Jahr mit dem Fahrrad auf der Strecke unterwegs, „weil eine Fahrradbegleitung ausgefallen ist“, wie sie erklärt. „So krieg’ ich ein bisschen Lauf-Feeling mit.“ Bei der Siegerehrung machte sie aus ihrer Freude keinen Hehl: „Ich bin stolz auf euch, ich bin stolz auf unser Team und unsere Sponsoren und stolz darauf, dass meine Schnapsidee von 2021 sich zu etwas so Großartigem entwickelt hat. “