Auch wenn derzeit ein dickes Fragezeichen über jeder Konzertplanung steht, macht sich der Saarbrücker Veranstalter Saarevent an die Vorbereitungen, um seine vor zwei Jahren erstmals durchgeführte Open-Air-Reihe auf dem Vorplatz der Congresshalle fortzuführen. Diesmal sind unter anderem Tim Bendzko, Revolverheld und Sido dabei.

Nena, Ian Andersons Jethro Tull, Albert Hammond, Steel Panther, Ben Zucker, Limp Bizkit und Michael Patrick Kelly – so hat sich das Programm der ersten Open-Air-Reihe auf dem Vorplatz der Saarbrücker Congresshalle 2019 gelesen. Und der rege Besuch hat dem Veranstalter Saarevent ein gutes Zeugnis für seine Idee, sein Konzept und die genre-übergreifende Auswahl der Künstlern ausgestellt. Davon angespornt, war auch für das vergangene Jahr eine solche Konzertreihe geplant – doch dann kam Corona. In der Hoffnung, im Juli dieses Jahres wieder ein Stück zur Normalität zurückkehren zu können, nimmt Saarevent einen erneuten Anlauf und plant fünf Konzerttage vor der Congresshallen mit mindestens sieben Künstlern und Bands.

Den Auftakt macht am Freitag, 9. Juli, die Band Revolverheld. Sie holt damit ihr Saarbrücker Konzert nach, das wegen des ersten Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr ausgefallen ist. „Zimmer mit Blick“ heißt das fünfte Studioalbum der vier Hamburger Musiker, auf dem sie wieder Geschichten mitten aus dem Leben ins Zentrum der Songs stellen. Allerdings blitzt hier und da inzwischen auch eine gesellschaftskritische Seite durch. „Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger die Welt erklären“, sagt die Band. „Aber als Künstler ist es manchmal wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, auch wenn wir selbst keine Antworten haben.“ „Zimmer mit Blick“ heißt nun auch ihre Tournee.

Saarländisch geht es am Samstag, 10. Juli, zu – und doch mit internationalem Anstrich. Mit Powerwolf gibt die seit Jahren erfolgreichste Band des Landes ein Heimspiel. Immer erfolgreicher wird auch die zweite Gruppe des Abends: Beyond The Black um die Sängerin Jennifer Haben aus St. Wendel-Remmesweiler. Opulent arrangierter Symphonic Metal, filigraner Melodic Metal und mitreißender Mittelalter-Rock bilden bei dem Quintett eine stimmige Einheit. Beyond The Black ist seit 2014 regelmäßiger Gast des Wacken-Festivals und war Vorgruppe unter anderem von Aerosmith, Korn, die Scorpions, Saxon und Within Temptation.

Zur Halbzeit der Konzertreihe kommt der Deutsch-Pop-Songwriter Tim Bendzko auf den Vorplatz der Congresshalle. Auch dieses Konzert hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Corona hat es verhindert. „Jetzt bin ich ja hier“ heißt dann auch tröstlich das Motto der Tournee.

Weniger nett und brav, wie sich Bendzko in seinen Liedern dem Publikum präsentiert, kommt Sido daher. Nach der ausverkauften „Tausend Tattoos Tour“ im November 2019 wollte Sido auch im Sommer 2020 wieder live auf einigen der größten Festivals zu erleben sein. Auch das wurde verschoben, und so wird sein jüngstes Album „Ich & keine Maske“, das nach seiner Veröffentlichung direkt auf die Nummer 1 in die deutschen Albumcharts eingestiegen ist, schon fast zwei Jahre alt sein, wenn Sido am 24. Juli in Saarbrücken auftritt.

Einen stilistischen Sprung gibt es hin zum nächsten und abschließenden Konzert der Open-Air-Reihe. Es treten auf Pietro Lombardi & Friends – und diese Freunde sind Mike Singer, Kayef, Orry Jackson und Jellina. Lombardi sang sich 2011 bei „Deutschland such den Superstar“ in die Herzen der Zuschauer, gewann die Show und erreichte mit seiner Siegersingle „Call My Name“ und seinem darauf folgenden Debüt-Album „Jackpot“ Platin-Status und Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Sommer 2017 stürmte er gemeinsam mit Kay One und dem Song „Senorita“ erneut die Spitze der Charts und wiederholte diesen Coup im Mai 2018 mit seiner Single „Phänomenal“.

