Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es sind drei sehr gegensätzliche Bildhauer, die in der Koppschen Fabrik in der Pirmasenser Bahnhofstraße aufeinander treffen. „Geometrie der Körper“ nennt der Kunstverein die Ausstellung, die expressive Holzskulpturen, feine Doppeldeutigkeiten und abstrakt-geometrische Objekte präsentiert. Und einen vierten Aussteller, der sich in den Vordergrund drängt.

Die Arbeiten des Rodalbers Stephan Müller passen noch am besten in die früheren Fabrikhallen. Wenn Müller seine mit der Kettensäge geschaffenen Holzskulpturen im Raum