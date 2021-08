Am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer dabei beobachtet, wie er auf einem Mountain-Bike aus Richtung Hohmärtelstraße kommend in Richtung Maria-Theresien-Straße fuhrt. Er war dabei laut Polizeibericht „mit sechs Kanistern Wischwasser beladen“. Auf Höhe der Fahrstraße 27 touchierte er den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Mini Coopers. „Er stürzte, stellte dann das Rad vor der Fahrstraße 23 ab und entfernte sich unerkannt in Richtung Maria-Theresien-Straße“, schreibt die Polizei. Der Mann wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und trug eine schwarze Hose mit gelbem Pullover und einen schwarzen Rucksack. Er und soll russisch oder eine ähnliche Sprache gesprochen haben. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.