Der Historische Verein Pirmasens will seine Familienangebote ausweiten. Dazu gehört zum einen die Ergänzung des Familienstadtprospekts, die in der Endphase ist. Zum anderen bietet der Verein in diesem Jahr Familienexkursionen zu den Burgen in der Region an.

Eines der Projekte, die der Historische Verein 2022 angestoßen hatte, steht kurz vor der Umsetzung: die Ergänzung des Familienstadtprojekts. Bearbeitet wird dies durch die Jugendinstitutionen Pakt und Lernstube Ohmbach, die zum einen das Strecktal und zum anderen die Wanderwege Hexenklamm und Teufelspfad als Blickpunkt für Familienaktivitäten in Pirmasens herausgearbeitet haben.

Zusammen mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium und dessen Deutsch-Leistungskurs entstanden unter der Leitung von Thomas Kuhn zehn Podcasts zum Thema „Literatur und Demokratie“. Sie sind auf der Internetseite beim Stadtarchiv (Jugendforum/Stadt Pirmasens), das alle Aktionen tatkräftig mit historischen Informationen unterstützte, veröffentlicht.

300 Schüler folgen Scherer-Vortrag

Brandaktuell war auch das Projekt mit dem Journalisten Klaus Scherer, der in einem Vortrag zu seinem Buch „Kugeln ins Hirn“ die Hetze im Netz und die daraus folgenden Straftaten unter die Lupe nahm. Zur Veranstaltung am Morgen kamen über 300 Schüler, die über demokratische Grundsätze anschließend mit ihm diskutierten. Eine Erweiterung des Audioguide mit einer Stele vor der Jugendherberge und eine Broschüre, die die Aktionen rund um die Ausstellung der Hauptstraße zusammenfasste, waren weitere Projekte im vergangenen Jahr.

Für die Familien im Verein wird 2023 ein eigenes Exkursionsprogramm zum Thema Burgen aufgelegt. Die Kinder sollen die Geschichte der nächsten Umgebung kennenlernen. Spezielle Führungen und Angebote sind in der Erarbeitung.

Wittmer bleibt Vorsitzende

Bei den Neuwahlen wurde Heike Wittmer in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, Michael Gaubatz bleibt zweiter Vorsitzender, wiedergewählt wurden auch Schatzmeisterin Sabine Stumpf und Schriftführerin Dunja Maurer. Die seit 2011 im Dienst stehende Beisitzerin Karin Maurer, die sich um die Pflege des Vereins-Häusels in der Blocksbergstaße 18 kümmerte, wird von Gabi Großlaub abgelöst. Die ebenfalls seit dieser Zeit tätigen Exkursionsleiter Stefan und Christina Weber gaben den Staffelstab für die Reisevorbereitungen an Norman Salzmann weiter. Die angesparten Gelder, so die Empfehlung der Kassenprüfer Sandra Geißinger und Klaus Roll, sollen demnächst für die Sanierung des Vereinshauses des aktuell 183 Mitglieder zählenden Vereins aufgewendet werden.