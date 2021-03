Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie hat das Pirmasenser Jugendamt auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien geplant.

Welche Aktionen und Maßnahmen dabei umgesetzt werden können, hängt von den jeweils geltenden Auflagen und Bestimmungen zur Eindämmung des neuartigen Virus ab. Ab sofort sind alle aktuellen Angebote und wichtigen Informationen zum Programm auf einer neuen Online-Plattform einsehbar.

Im vergangenen Jahr mussten – bis auf die beliebte Snowboardfreizeit Mitte Februar – alle Maßnahmen des Pirmasenser Ferienprogramms coronabedingt abgesagt werden. Nur im Sommer und Herbst konnten unter Einhaltung der geforderten Hygienemaßnahmen und Auflagen mehrere kostengünstige Ferienbetreuungen in Pirmasenser Schulen durchgeführt werden.

Wo sonst etwa 800 junge Menschen mit ihren Familien jährlich die Angebote des Ferienprogramms nutzen, wurden im Corona-Jahr 2020 nur 120 Teilnehmer vom Jugendamt registriert. „Dieses Jahr wollen wir bewusst optimistisch an das Thema herangehen und vorsichtig planen“, so Oberbürgermeister Markus Zwick, „denn wenn Tagesfahrten und andere Aktionen in der nächsten Zeit wieder möglich sind und wir kein Ferienprogramm geplant hätten, wäre das ein großer Verlust“.

Laut Zwick besteht das diesjährige Angebot aus Freizeiten, Ferienbetreuungen, Tagesaktionen sowie aus Tagesfahrten und Juleica-Schulungen. Anders als in den vergangenen Jahren startet das Ferienprogramm der Stadt erst mit den Pfingstferien, in denen eine Mitmachwoche für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren vorgesehen ist. „Mit einem Tagesprogramm von 9 bis 16.30 Uhr wollen wir nicht zuletzt berufstätige Eltern entlasten, so Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch. Ende März folgt dann eine Kennenlernwoche bei Pirmasenser Jugendvereinen und -verbänden, um auch diese zu unterstützen.

„Viele ehrenamtliche Helfer machen unser Ferienprogramm seit 49 Jahren möglich, nur leider liegt das Vereinsleben wegen Corona derzeit auf Eis. Mit der Kennenlernwoche möchten wir Unterstützung leisten und ihre Angebote den Kindern und Jugendlichen wieder ins Gedächtnis rufen“, erklärt Zwick. Den Pirmasenser Kindern wiederum soll unter Beteiligung der Vereine Perspektiven und Orientierung geboten werden. Dennoch habe man vor dem Hintergrund des anhaltenden Infektionsgeschehens die Teilnehmerzahl auf 20 Kinder pro Woche begrenzen müssen. Die Kosten für die beiden Wochen in den Pfingstferien liegen pro Kind bei je 40 Euro inklusive Transport und Verpflegung.

In den Sommer- und den Herbstferien haben einige Klassiker Eingang ins Ferienprogramm gefunden, darunter die Actionfreizeit „Area 47“ oder auch verschiedene Tagesfahrten - wie in den Holiday- oder Europapark oder auch ins Phantasialand. Eine Neuheit in diesem Jahr: Das Ferienprogramm ist erstmals online auf „Feripro“ einsehbar. Ab dem 1. April kann man sich dort für die Angebote anmelden. „Für finanziell schwache Familien besteht wie immer die Möglichkeit auf Halbierung des Teilnahmebeitrages, so Jugendpflegerin Bettina Walnsch.

Info