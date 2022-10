Die Energiepauschale dürfte mittlerweile jeder Beschäftigte erhalten haben. Laut Finanzministerium beträgt diese staatliche Finanzspritze im Durchschnitt 193 Euro. Reicht das, um die gestiegenen Energiekosten abzufedern? Die RHEINPFALZ hat dazu Menschen in der Fußgängerzone befragt.

„Ich bin mir sicher, die Energiepauschale reicht nicht bei jedem aus“, sagt Walter Burkhart, „denn schließlich werden Lohn- und Einkommensteuer abgezogen“. Kritisch sieht er den ausbezahlten Betrag vor allem für Geringverdiener, denen es finanziell sowieso schon schlecht gehe, wie er sagt. „Höchstwahrscheinlich müssen sie das Geld für andere Sachen ausgeben als zu dem gedachten Zweck“, befürchtet Burkhart. „Zudem frage ich mich, wer das alles kontrolliert, damit kein Missbrauch damit getrieben wird. Da müssen unsere Behörden tätig werden“.

Der Staat will aber auch bei Rentnern nachbessern: Sie erhalten die Energiepauschale von 300 Euro. Das Geld kommt Anfang Dezember ohne Antrag, wie das Ehepaar Waltraud und Wolfgang Käfer mittlerweile weiß. „Als Rentner sind wir steuerpflichtig. Das reißt ein immenses Loch in unsere Kasse. Uns wäre es lieber, wir bekämen vom Fiskus davon, zumindest teilweise, etwas zurück. Dann bräuchten wir auch keine Energiepauschale“, so Wolfgang Käfer. Dennoch ist er der Ansicht: „300 Euro haben oder nicht haben, macht schon einen Unterschied“.

Was bleibt nach Abzug der Steuern?

Dass diese 300 Euro nach Abzug der Steuern nicht reichen, da die Kosten letztendlich um einiges höher sein werden, ist sich Walter Jauch sicher, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch verdeutlicht. Dass statt der Gasumlage die Gaspreisbremse kommt, hält Jauch für gut und richtig. „Mal sehen, wie der angekündigte, große Abwehrschirm dann schließlich umgesetzt wird“, so Jauch.

Ingrid Rettig wiederum befürchtet, dass ihr die Energiepauschale netto nicht mehr viel bringt. „Ich weiß jetzt schon, dass das für mich in meiner Situation zu wenig ist. Die Abrechnung kommt erst im März nächsten Jahres und wer weiß, was bis dahin noch alles passiert“, sagt sie. Derzeit versuche sie, Geld zurückzulegen, um eine satte Nachzahlung abzufedern, auch die Energiepauschale will sie zu diesem Zweck auf dem Konto lassen. „Ich lebe sehr sparsam, heize auch sehr sparsam. Bis dato hatte ich noch nicht die Heizung an und zahle jetzt 140 Euro für das Gas statt wie früher 79 Euro“, so Rettig.

„Die Energiepauschale reicht nicht“

Seit dem letzten Jahr zahlt auch Matthias Woll mehr Geld für seine Heizung. „Von ehemals 100 bin ich hoch auf 400 Euro. Geld, dass ich natürlich nicht zurückgelegt hatte. Die Energiepauschale reicht bei mir vorne und hinten nicht“, sagt er. Dennoch versucht er, das Ganze mit Fassung zu tragen. „Ich frage mich eher, wie es damit den Leuten in den unteren Schichten geht. Denen, die sowieso nicht viel haben“, so Woll.

Mit den 300 Euro Energiepauschale zeigt sich Joachim Jakobi zufrieden. „Ich finde es gut, dass unsere Regierung damit ein Zeichen setzt. Man kann ja nicht erwarten, dass der Staat einem das komplette Leben finanziert, auch nicht in Zeiten wie diesen“, sagt er. Als Kunde der Stadtwerke zahle er schon länger mehr für sein Gas als sonst üblich, auch damit sei er zufrieden. „Die Stadtwerke hat den Preis zu 55 Prozent angehoben, vielleicht wird dann der Knüppel bei der Abrechnung nicht ganz so dick“, hofft Jakobi.