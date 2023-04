„Ach, wie schää“ und „Soo lange nicht mehr gehört“: So lauteten die Reaktionen aus dem Publikum zum Programm des Peter Stern Ohrwurm-Ensembles, das am Sonntag in der Festhalle gastierte und die große Schlagerära zum Leben erweckte.

Das Nachmittagsprogramm in der Pirmasenser Festhalle am Sonntag stellte sich als ein gelungenes, geselliges Angebot für rüstige Senioren dar, denen die Landgrafentage dieses Jahr zu stürmisch und verregnet waren. Zur Einstimmung gab es erst mal ganz gemütlich Kaffee und Kuchen an liebevoll frühlingshaft dekorierten Tischen. Die Chorgemeinschaft Windsberg hatte ein ebenso ansehnliches wie leckeres Kuchenbuffet gestaltet, welches schnell regen Andrang verzeichnen konnte. Auch die Sektbar war geöffnet. Gut gestärkt ging es dann ins Hauptprogramm im Saal. Die Zeitreise mit dem Peter Stern Ohrwurm-Ensemble in die Glanzära des deutschen Schlagers der 1920er bis 1960er Jahre begann – und sie passte wunderbar ins Ambiente der guten alten Festhalle, deren Bühne ebenfalls frühlingshaft dekoriert war.

Heinz Rühmann und Caterina Valente

Nach versiertem instrumentalem Intro startete Peter Stern mit „Ich brauche keine Millionen“, gefolgt von Sängerin Bianka Kerres mit „Kann denn Liebe Sünde sein?“, im Original von Zarah Leander. Weiter ging es dann mit einem Heinz-Rühmann-Medley – und beim abschließenden, gemeinsam gesungenen „Ein Freund, ein guter Freund“ war die nur halbvoll besetzte Festhalle zumindest schnell mit Applaus gefüllt. Bianka Kerres, die eine Ausbildung in Jazzgesang an der renommierten Folkwang Universität der Künste in Essen absolviert hat, verstand es, etwas Schwung auf die Bühne zu bringen, wenngleich man ihr bei Titeln wie „Lilli Marleen“ etwas mehr Stimmvolumen gewünscht hätte. Bei ihrer darauffolgenden Darbietung der Gassenhauer von Caterina Valente klatschte das Publikum dann aber auch gleich wieder begeistert mit.

Viele freuten sich einfach über die Erinnerungen an die Songs aus alten Zeiten. Dem Peter Stern Ohrwurm-Ensemble gelang es auf jeden Fall, das Lebensgefühl der verrückten und wilden Zwanziger und der Schlagerzeit bis in die 1960er Jahre für das Publikum wieder zum Leben zu erwecken. Das Orchester präsentierte sein Programm durchweg routiniert. Die Arrangements waren perfekt. Der in Frankreich geborene Peter Stern, der in den 1990er Jahren bis Ende 2006 als Sänger und Entertainer Pierre Danoux in ganz Europa unterwegs war, erinnert heute in seinem Auftreten das ein oder andere Mal doch ein bisschen an Freddie Frinton. Es war schon fast rührend, als er das Publikum leicht nuschelnd aufforderte: „Das nächste Mal bringt jeder noch einen mit, und dann rocken wir den Saal!“

Die Rhythmen der Fünfziger

Nach dem anschließenden Comedian-Harmonists-Medley, das Peter Stern alleine bestritt, ging es dann in die wohlverdiente Pause. Im zweiten Teil ging es mit Bianka Kerres erst mal französisch weiter : „Ganz Paris träumt von der Liebe“ – und das Publikum träumte bei ihrem „French Medley“ sogleich mit. Hildegard Knefs „Rote Rosen“ durften im Schlagerreigen natürlich auch nicht fehlen.

Schließlich waren noch Twist, Boogie und Bossa Nova an der Reihe – die schmissigen Rhythmen der Fünfziger. Titel wie „Tutti Frutti“, „Mäcki-Boogie“ und „Rote Lippen soll man küssen“ brachten auch das Pirmasenser Publikum noch mal in Schwung. Alle waren begeistert und zufrieden. Und zu guter Letzt – als Zugabe – sangen Peter Stern und Bianka Kerres unter stehenden Ovationen noch mal „Ein Freund, ein guter Freund“. Alles in allem ein wirklich gelungenes Sonntagnachmittagsprogramm für die ältere Generation.