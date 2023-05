Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag steht der erste von acht Wertungsläufen des Wasgau-Cups 2023 an. Der „Hexepäddl-Lauf“ ist mit 350 Höhenmetern (HM) im 10,9 Kilometer langen Hauptlauf gespickt. Start ist um 10 Uhr an der Teufelstischturnhalle. Die Teilnehmer der fünf Kilometer langen Kurzdistanz (150 HM) werden um 10.15 Uhr auf den Rundkurs geschickt.

Mit Lauric Schwitzgebel aus Dahn geht auch ein Radprofi als ambitionierter Läufer auf die Strecke. „Er ist die zehn Kilometer schon in 36 Minuten gelaufen, mit ihm ist zu rechnen“,