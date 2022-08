Für Christian Hügel ist es eine Premiere: Erstmals kommt sein neues Cocktail-Mobil zum Einsatz. Am Samstag beim Parkfest in Eppenbrunn. Aufgeregt ist er deshalb nicht, eher „in freudiger Erwartung“, beschreibt er sein Gefühl.

20.000 Euro hat Familie Hügel, die in Fehrbach einen Wollladen und eine Brennerei betreiben, in das fahrende Alkohol-Mobil investiert. „Dahinter steckt die Idee, Cocktails, die ich aus unseren Bränden entwickelt habe, auf Festen anzubieten beziehungsweise unsere Brände und Liköre auf Outdoor-Märkten und -Veranstaltungen zu verkaufen“, so Hügel Junior.

Aktuell habe er einen recht gefüllten Veranstaltungsplan. Unter anderem wird er mit seiner mobilen Bar am 27. August auf dem deutsch-französischen Markt auf dem Exe stehen. Dabei hat er Hilfe von Familienangehörigen. Der Wagen könne zudem für Feiern, Feste und Veranstaltungen im Freien Wagen angemietet werden.

Mit drei Cocktails angefangen

Brände in Cocktails zu „verwandeln“, dieses Thema hat Christian Hügel während seiner Ausbildung zum Brenner angepackt. „Es war ursprünglich eine Projektarbeit“, berichtet er. „Mit drei Cocktails habe ich angefangen, heute sind es zehn.“ Um nicht ins Blaue zu experimentieren, ließ er die selbstkreierten Cocktails im Familienkreis „rumgehen“, dann bat er die Teilnehmer der traditionellen Gourmetwanderung der Hengsberger Gaststätte Waldesruh um eine Bewertung. „Ich habe für alle drei Cocktails durchweg eine positive Resonanz bekommen.“

Seit Jahren betreibt Christians Vater Karlheinz die ehemalige Brennerei von Klaus und Erich Kehrer in Fehrbach. „Von Beginn an habe ich bei meinem Vater mitgeholfen“, schildert der 33-Jährige seine Erfahrungen mit dieser anfangs ungewohnten Tätigkeit. Denn eigentlich ist er bei der Mineralölspedition seines Vaters angestellt. Nachdem Hügel Senior 2018 einen Schulterbruch erlitten hatte, musste Christian in die Brennerei einsteigen. „Dabei habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit richtig Spaß macht.“ Er entschloss sich dann zu einer zweijährigen Ausbildung und hat sich damit ein zweites Standbein geschaffen.

Eine eigene Premiumlinie kreiert

28 Sorten Obstbrände und 14 Liköre bietet Hügel im Verkaufsraum in der Tiroler Straße an. Neun dieser Erzeugnisse wurden bereits mit einer Goldmedaille der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Jetzt haben Vater und Sohn eine Premiumlinie kreiert, die unter dem Label „Hügel 22“ läuft. „Diese Premiumlinie unterscheidet sich von normalen Bränden dadurch, dass das Herzstück aus dem Brand durch spezielle Brenn- und Filtertechnik, im Geschmack nochmals hervorgehoben und stärker betont wird.“

Übrigens hat Christians Schwester Stephanie, die in Düsseldorf Kommunikationsdesign studiert, das Flaschendesign für Hügel 22 entworfen. Folierung und Etiketten stammen von einer Firma aus Eppenbrunn.

Drei von diesen Hügel 22-Bränden wurden unlängst bei den „World Spirit Awards“ eingereicht. Das ist eine alljährlich stattfindende Spirituosenmesse und -prämierung. Die Veranstaltung zählt zu den führenden Spirituosenprämierungen weltweit. Die Ergebnisse werden allerdings erst im März 2023 bekannt gegeben.

Und noch ein Jahr später, im Dezember 2024, soll Whisky aus der Brennerei Hügel auf den Markt kommen. Die durch Destillation aus vergorener Getreidemaische gewonnene Spirituose reift derzeit noch in drei ehemaligen Bourbonfässer aus Eichenholz.

Fast ausschließlich Obst aus der Region

Für die Brände werde ausschließlich Obst aus der Region verwendet, so Hügel. „Nur die Nektarinen beziehen wir aus Karlsruhe und die Williamsbirnen aus Bad Bergzabern. Alle anderen Zutaten kommen entweder von uns oder aus der näheren Umgebung.“ Und ein weiteres hohes Ziel hat sich Christian Hügel gesteckt: Er will mit der Qualität seiner Produkte zum Vorreiter in der Region werden.

Die Brennerei laufe ziemlich gut. 130 Kunden lassen in Fehrbach ihr Obst in eine flüssige Form transformieren. Auch hier hat Hügel festgestellt, dass die Kundennachfrage nach Qualität „definitiv hoch“ sei. „Bei den Leuten hat es ein Umdenken gegeben: Weg von der Masse, hin zu Klasse.“