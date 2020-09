Am Feiertag, 3. Oktober, steht eine Zeitreise auf dem Programm der offenen Führungen der Stadt Pirmasens: Gästeführerin Ute Jaquet-Wagner lädt zu einer Bustour ein, die von der Gründung von Pirmasens bis zur Stadt in der Gegenwart reicht.

Pirmasens bestand ursprünglich aus einer Ansammlung weniger Häuser, die sich vor allem rund um den heutigen Wedebrunnen befand. Erst durch die Bestrebungen des späteren Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt wurde Pirmasens zu einer Residenzstadt, die bald 9000 Einwohner zählte.

Wissenswertes zu Husterhöhe und Sommerwald

Die Tour steuert am Samstag historische Stationen an, wie den Platz des ehemaligen Schlosses und den Alten Friedhof, begibt sich aber auch in die heutige Zeit und stellt das Konversionsgelände Husterhöhe vor. Historische und neue Aspekte bietet auch die abschließende Fahrt durch das Siedlungsgebiet Sommerwald. Der Treffpunkt um 14.30 Uhr wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Kosten für die anderthalbstündige Bustour inklusive Führung: zwölf Euro pro Person. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auch während der Fahrt Pflicht. Aufgrund der Corona-Regelungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt; weitere Auskünfte und Anmeldung beim Stadtarchiv unter Telefon 06331/84-2299 oder 84-2832.