Das Berufsorientierungsmobil der Handwerkskammer macht Station an der BBS

Die Chancen für Berufsanfänger stehen gut: zahlreiche offene Ausbildungsstellen stehen einer eher überschaubaren Anzahl von Bewerbern gegenüber. Gerade das Handwerk hat unter diesem Missverhältnis arg zu leiden und sucht händeringend Interessenten.Wertvolle Infos zum Übergang von der Schule zur Ausbildung liefert das Berufsorientierungsmobil „Bomo“ der Handwerkskammer der Pfalz, das auf seiner Tour durch die Region gestern auch an der Berufsbildenden Schule in Pirmasens Station machte.

„Ich habe mit der Schule Kontakt aufgenommen und erfahren, dass Interesse an unserem Projekt besteht“, so die Beraterin im Bereich „passgenaue Besetzung“, Leyla Cetinas. Rund 130 Handwerksberufe hatte sie im Angebot, wobei das Phänomen der unbesetzten Stellen in praktisch jedem Gewerk auftrete. Mit dem Bomo versuche man, auf die jungen Menschen zuzugehen und ihnen eine Ausbildung schmackhaft zu machen. Allerlei Werkzeuge von der Anreißnadel bis zum Schlosserwinkel sowie Geschicklichkeits- und Kreativitätstests forderten am Infostand im Schulhof mehr als 100 Schüler aus neun Klassen der Berufsfachschulen I und II sowie des beruflichen Gymnasiums heraus.

Einige signalisierten auch schon konkretes Interesse an einem Ausbildungsplatz und trugen sich in eine entsprechende Liste ein. „Wir bleiben dran an unserem Ziel, die Leute schnellstens in einem Beruf unterzubringen“, formulierte Cetinas die Entschlossenheit der Handwerkskammer. „Wer heute sagt, ich will eine Ausbildung im Handwerk machen, hat spätestens morgen einen Ausbildungsplatz.“