Mit einem Baseballschläger ist am Freitag gegen 22 Uhr die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Bahnhofstraße eingeschlagen worden. Ein Zeuge, der die Polizei verständigte, beobachtete, wie die mit einer schwarzen Jacke bekleidete Person sich anschließend eine „Glasbong“, eine Art Wasserpfeife, aus dem Geschäft nahm und davon lief. Die Polizeibeamten entdeckten die beschriebene Person kurze Zeit später; auch das Diebesgut und Glassplitter der zerstörten Scheibe wurden dabei gefunden. Zeugen bittet die Polizei, sich zu melden unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.