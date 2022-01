Ein Kellerraum des Anwesens Turnstraße 12 wurde von einer unbekannten Täterin oder einem unbekannten Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen.

Der Türrahmen wurde durch Axtschläge dermaßen beschädigt, dass die durch ein Vorhängeschloss gesicherte Tür aufgedrückt werden konnte. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Täter oder die Täterin verließ das Haus durch ein Fenster des angrenzenden Heizungsraumes. Dort wurde auch die Axt gefunden.

Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.