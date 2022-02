Weil er mit einem alten Schlüssel die Wohnung seiner Nachbarn heimsuchte und sie bestahl, verurteilte das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 67-Jährigen wegen dreifachen Wohnungseinbruchs, davon einer nur versucht, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung – wegen besonderer Umstände.

Die Geschädigten, ein Paar im Alter von 27 und 29 Jahren, erzählten vor Gericht von seltsamen Dingen, die sich 2020/2021 in ihrer Wohnung zutrugen. Plötzlich sei eine Weinflasche halb leer gewesen. Sie hätten sich gegenseitig verdächtigt. Nach und nach sei geerbter Schmuck weggewesen. Sie hätten ihn in der Wohnung gesucht – vergebens. Dann seien in der Küche zwei Schnapsflaschen leer getrunken gewesen. „Es gab keine Einbruchsspuren. Wir hatten Panik“, erläuterte der 29-Jährige. Aus Angst hätten sie nachts ihr Schlafzimmer abgeschlossen und die Messer versteckt. Sie hätten schon an Paranoia geglaubt. Denn ein Einbrecher würde alles mitnehmen, während bei ihnen nur die wertvollen Stücke fehlten, sagte er.

Schließlich hätten sie eine Kamera eingebaut. Im Januar 2021 hätten sie dann auf dem Handy gesehen, wie der Angeklagte mit einem Schlüssel ihre Wohnung betreten und vom Alkohol getrunken habe und an den Kühlschrank gegangen sei. Während Corona! Wenige Minuten später sei er noch einmal in die Wohnung gegangen. „Es war ein Schock“, sagte das Paar. Sie hätten nicht gedacht, dass es ihr Nachbar ist, der sie bestiehlt.

Schmuck für Alkohol verkauft

Die Taten räumte der 67-Jährige unumwunden ein. In dem Mehrfamilienhaus auf dem Horeb, das seiner Frau gehört hatte, hätten früher nur Familienangehörige gewohnt, erzählte er. Dann sei es verkauft worden. Er hatte – unberechtigt – noch einen Schlüssel zur Wohnung. Den Schmuck habe er verkauft, um davon Alkohol zu kaufen, sagte der Angeklagte. Seine Ehefrau sei dement und brauche ständige Aufsicht. Da sei er wieder dem Alkohol verfallen. Inzwischen sei er aber wieder trocken. Der Angeklagte entschuldigte sich vor Gericht bei dem Paar. Er wolle den Schaden, rund 1500 Euro, in Raten wiedergutmachen. Dies hatte er bereits nach seiner Entdeckung versprochen, aber nicht gehalten.

„Wenn man sich in den eigenen vier Wänden nicht sicher fühlen kann, kann das das Leben ganz schwer beeinträchtigen“, erläuterte Staatsanwalt Patrick Langendörfer. Den Schlüssel habe der Mann noch aus früherer Zeit gehabt. Juristisch sei das ein so genannter „falscher Schlüssel“. Das Strafregister des Rentners (29 Eintragungen) sei „gepflastert von Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl“, betonte er. Da sei in aller Regel keine Bewährung möglich. Aber seine Straftaten fußten auf seiner Alkoholsucht. Und er habe eine Aufgabe, die Pflege seiner dementen Frau. Deshalb habe er die Hoffnung, dass der Mann eine Bewährung durchstehe.

Suchtberatung als Auflage

Richter Alexander Kolb warnte den Angeklagten: Dieser besondere Umstand könne keine absolute Rechtfertigung für Straftaten sein. Und unter Alkoholeinfluss könne auch bei der Pflege einiges schief gehen. Wenn er wieder ins Gefängnis müsste, wäre das das Schlimmste für seine Frau und die Stieftochter.

Das Schöffengericht ordnete die Einziehung von 1500 Euro an Taterträgen an. Als Bewährungsauflage muss der 67-Jährige an monatlichen Suchtberatungsgesprächen teilnehmen und viermal im Jahr einen Bluttest machen. Das Urteil ist rechtskräftig.