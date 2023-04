Der Versuch, ein hochmotorisiertes Auto möglichst schnell zu beschleunigen, endete am Freitagnachmittag für zwei Teenager im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtete, soll der 19-jährige Fahrer aus Pirmasens seinen Wagen auf der Kreisstraße 4 zwischen Erlenbrunn und Kettrichhof zunächst an der Erlenbrunner Ortsgrenze gestoppt haben. Laut den Ermittlungen der Polizei beschleunigte der Jugendliche seinen Wagen auf 179 Stundenkilometer. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein ebenfalls aus Pirmasens stammender 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.