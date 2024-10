Glimpflich davon gekommen ist der Fahrer eines Vans, der sich am Freitagabend auf der B10 in Höhe Hinterweidenthal mehrfach überschlagen hat: Der Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen, wie die Polizei mitgeteilt hat. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige hatte gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Landau in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Mittelleitplanke geprallt. Anschließend schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn und blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Grünstreifen liegen. Ein Alko-Test hat einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Zudem war der Fahrer polnischer Herkunft nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.