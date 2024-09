Am Freitag, kurz nach 17.30 Uhr, wurde der Polizei ein schlangenlinienfahrender Audi auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens gemeldet. Der Wagen bog nach Hinterweidenthal ab und hielt an der Abzweigung zum Waschtal an. Dort stieg der 70-jährige Fahrer aus seinem Wagen aus und stürzte zu Boden, wobei er sich am Kopf verletzte. Die eingetroffene Verkehrskontrolle fand ihn deutlich nach Alkohol riechend auf und konnten einen Atemalkohol von 2,31 Promille messen.

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und stellte seinen Führerschein sicher. Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.