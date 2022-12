Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes, Anfertigung eines kinderpornografischen Fotos sowie des Besitzes von Kinderpornos hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens am Dienstag einen 60-Jährigen zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Verteidiger hatte auf Freispruch in allen Punkten plädiert.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die zum Tatzeitpunkt zehnjährige Tochter eines befreundeten Ehepaares im Intimbereich fotografiert und sie missbrauchte, als das Mädchen auf der Couch in seiner Wohnung saß. Auch von Zungenküssen bei Begrüßung und Verabschiedung bei gemeinsamen Treffen der Familien hatte das Mädchen berichtet.

Die Schilderungen des inzwischen 17-jährigen Mädchens bei der Polizei und bei Gericht seien im Kern identisch und nachvollziehbar, erläuterte der Richter. Es sei nicht ersichtlich, warum das Mädchen oder seine Eltern dem Angeklagten etwas anhängen sollten. Hingegen habe der Angeklagte Angaben in den Raum geworfen, für die sich keine Anhaltspunkte finden ließen und die auch seine Lebensgefährtin nicht bestätigte. Die Staatsanwältin hatte darauf hingewiesen, vom Kind geschilderte Details des sexuellen Übergriffs könne man sich nicht ausdenken.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der Angeklagte hatte behauptet, er sei mit dem von den Eltern gut behüteten Kind nie allein gewesen. Außerdem finde er Zungenküsse abstoßend, weil er selbst von seinem Vater missbraucht worden sei. Sein Verteidiger Alexander Becker forderte am Dienstag, das Gericht solle ein aussagepsychologisches Gutachten einholen, dass die Angaben der 17-Jährigen „nicht erlebnisbasiert“ seien. Und zudem ein rechtsmedizinisches Gutachten, dass sich sein Mandant auf Grund einer Knieoperation nicht hätte minutenlang hinknien können, um den Missbrauch auszuüben. Das hätte ihm „höllische Schmerzen“ bereitet. Diese Beweisanträge hatte das Gericht abgelehnt, weil es keine Besonderheiten sah, die ein Glaubwürdigkeitsgutachten erfordert hätten beziehungsweise keine Anknüpfungstatsachen für ein rechtsmedizinisches Gutachten.

„Verbrecherlogik“?

In seinem leidenschaftlichen Plädoyer führte Becker noch die „Verbrecherlogik“ an: Warum sollte der Angeklagte ein „unkalkulierbares Risiko eingehen“, in Gegenwart der Eltern dem Mädchen Zungenküsse zu geben und damit und mit dem sexuellen Übergriff eine lebensgefährdende Reaktion des „cholerischen Vaters“ und die Freundschaft der Familien zu riskieren. Richter Alexander Kolb konterte: Mit Verbrecherintelligenz würde es ein Täter nicht tun. „Denn ein intelligenter Verbrecher lässt sich nicht erwischen.“

Der Angeklagte hatte zu den auf seinem Computer gefundenen Kinderpornos angegeben, er habe von anderen Leuten Rechner zum Reparieren bekommen und sich noch vorhandene Dateien darauf angeschaut. Dateien, die er nicht öffnen konnte, habe er auf seine Festplatte kopiert und nach Software zum Öffnen gesucht. Als er auf das pornografische Bild eines zehnjährigen Mädchens gestoßen sei, habe er alles gelöscht.

Pornografische Fotos keine Absicht?

Am Dienstag erläuterte ein Computerspezialist der Polizei: Die inkriminierten Dateien seien „als Vorschaubilder im Samt-Cache“ gefunden worden. Auch wenn man Originalbilder lösche, seien die Vorschaubilder noch im Cache, solange sie noch nicht von anderen Daten überschrieben seien, erläuterte der Fachmann.

Verteidiger Becker argumentierte: Wenn einem beim Durchklicken klar werde, dass man etwas Verbotenes hat und es sofort löscht, mache man klar, dass man keinen Besitzwillen habe. Damit fehle der Vorsatz zum Besitz und die Strafbarkeit. Seinem Mandanten sei nicht klar gewesen, dass der Computer angeschaute Bilder automatisch als Vorschaubilder im Samt-Cash speichere. Ohne spezielle Software könne man sich den aber nicht anschauen. Aber man müsse wissen, was drauf ist und es behalten wollen, sonst fehle der Tatvorsatz.

Richter: „Selbst ans Messer geliefert“

Richter Kolb erläuterte hingegen: Der 60-Jährige habe sich bei der Polizei „selbst ans Messer geliefert“. Dort hatte er angegeben, er habe sich beim Anschauen der Kinderpornos „mächtig gefühlt“, weil er gesehen habe, das auch anderen passiert sei, was ihm in seiner Jugend widerfahren sei. Für verbotene Vernehmungsmethoden durch die Polizei sah Kolb keine Anhaltspunkte, da die Vernehmung nur 30 Minuten am Morgen gedauert habe und er freiwillig gekommen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.