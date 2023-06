Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim den Mischlingshund Amy. Das Tier ist 2019 geboren und wirke zart und zerbrechlich.

Auch wenn sie manchmal unsicher und zurückhaltend sei, wisse die kleine Hündin durchaus, was sie möchte. Amy ist den Angaben zufolge bewegungsfreudig, quirlig und eine sehr angenehme Begleitung bei Spaziergängen. Sie laufe super sowohl an der kurzen Leine als auch an der Schleppleine. Amy lasse sich zudem gut durch unbekannte Situationen und Hundebegegnungen führen. Lässt man sie, schreibt das Tierheim, würde sie bei Hundebegegnungen vielleicht auch mal streiten. Das mache sie aber nicht, wenn man sie rechtzeitig störe. Rückruf und Grundgehorsam seien hingegen noch ein wenig ausbaufähig. Die Hündin sei verschmust und orientiere sich schnell am Menschen. Amy habe schon mehrere Besitzer gehabt und kenne Kinder. Allerdings will das Tierheim nicht verschweigen, dass die Hündin in ihrem letzten Zuhause gebissen/geschnappt hat. Das mache sie aber keinesfalls zu einem schwierigen Hund. Dennoch möchte die Einrichtung Amy lieber nicht zu ganz kleinen Kindern vermitteln.

Sie sei eine wirklich tolle und ganz leichtführige Hündin, so lange sie es sich nicht auf dem Prinzessinnen-Thron gemütlich mache. Auch wenn sie klein und süß sei, gehöre sie da nicht hin. Sie würde sich bei Menschen wohl fühlen, denen sie vertraut und die ihr Sicherheit geben.

Info