Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Miriam Schulte, Leistungsträgerin im Bundesligateam der Keglergilde Heltersberg.

Für Miriam Schulte, Tochter des langjährigen Kegelfunktionärs Wolfgang Vatter, von Beruf Realschullehrerin und seit ihrer Kindheit dem Kegelsport verbunden, steht an erster Stelle die Gesundheit ihrer Familie. Sie unterstreicht: „Meine Familie und ich sind zufrieden mit dem, was wir haben. Leider ist das bei vielen nicht immer so. Die vielen Unsicherheiten treffen viele Familien.“

„Wäre riesiger Erfolg“

Sportlich läuft es nach eigener Aussage für sie und für das Frauenteam der Keglergilde relativ gut. „Dennoch könnte es noch besser sein, denn durch Verletzungen wurden wir teilweise etwas zurückgeworfen, zwei unnötige Heimniederlagen resultierten daraus“, sagt die 44-Jährige. Dennoch ist sie zuversichtlich und fügt hinzu: „Sind alle wieder fit, dann sollte uns der Clou mit der Meisterschaft in der DCU-Frauen-Bundesliga gelingen. Für unsere kleine Gemeinde Heltersberg wäre dies ein riesiger Erfolg.“

Ende der Nachwuchs-Flaute?

Ein weiterer großer Wunsch liegt ihr am Herzen. Als Jugendwartin der Keglergilde hofft sie, dass es beim Kegel-Nachwuchs nach einer Flaute wieder aufwärts geht. Vatter: „Blickt man zurück, dann war die Jugendarbeit die Basis für unsere späteren Erfolge.“