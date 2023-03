Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtmarketingverein lädt die Pirmasenser auf den Schlossplatz ein, um sich atmosphärisch in der Provence zu fühlen. Am Freitag spielt die Band „Miri in the green“, die mit dem Song „Je me reviens“ das Sehnsuchtsland huldigt.

Eigentlich spielt die Band „Miri in the Green“ nur eigene Songs auf Englisch und Französisch. Doch wegen der „Einladung in die Provence“ darf es auch mal