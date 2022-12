Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Mirco Pesic, Trainer des Handball-Verbandsligisten TS Rodalben, der in Zweibrücken wohnt.

Vor fast genau einem Jahr hat der 64-jährige Kroate den stark ramponierten Handball-Pfalz-Ligisten Turnerschaft Rodalben als Coach übernommen. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga hat sich vieles gewandelt. Nach neun Spieltagen liegt sein Team gemeinsam mit der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (beide 17:1 Punkte) an der Tabellenspitze. „Sportlich erhoffe ich für mein Team den größtmöglichen Erfolg, der mit dem Wiederaufstieg in die Pfalzliga endet. Im Moment sieht es ja gut aus, die Mannschaft entwickelt sich in die positive Richtung“, sagt Mirco Pesic und sagt weiter: „Man kann nie zufrieden sein, ich war schon immer ein Perfektionist. “ Nach seiner Aussage fühlt er sich bei in Rodalben sehr wohl, zumal er dort neben den Aktiven auch die B-Jugend und die A-Junioren betreut.

Bei privaten Wünschen tut sich Pesic schwer, da er nach eigener Aussage ein ziemlich bescheidenes Leben führt. An erster Stelle steht die Gesundheit für sich und seine Familie. Aber er möchte auch, dass sich die problematische „Großwetterlage“ bessert: „Vieles hat sich in falsche Richtungen entwickelt, und ich wünsche mir, dass es Menschen gibt, die Verbesserungen herbeiführen.“ Weiter sagt er: „Ich hoffe, dass zu all den Problemen nicht noch weitere auftauchen.“