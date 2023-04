Ursprünglich war der Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Bottenbach bereits für den vergangenen August geplant. Krankheitsbedingt war der Termin jedoch kurzfristig abgesagt worden. Nun wird der Besuch am Donnerstag, 27. April, nachgeholt. Im Rahmen der „Im Land daheim-Tour – Ministerpräsidentin trifft Ehrenamt“ wird Dreyer um 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz eintreffen. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen. Nach ihrer Begrüßung geht es zu einem kurzen Stopp am Spielplatz zur Grillhütte. Dort werden die Vorstände der Vereine die Ministerpräsidentin empfangen und verschiedene Projekte des Fördervereins Dorfgemeinschaft vorstellen. Der Abschluss der Tagestour von Dreyer ist in Zweibrücken. Dort wird sie am Abend bei einem Empfang für Bürger, die sich im besonderen Maße ehrenamtlich engagieren, sein.