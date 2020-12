Ein generelles Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen wird es in Pirmasens nicht geben. Eine entsprechende „dringende Bitte“ von Oberbürgermeister Markus Zwick habe das Mainzer Gesundheitsministerium abgelehnt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Auf Vorschlag des Ministeriums werden stattdessen Besuche in Heimen eingeschränkt. Demnach kann jeder Bewohner täglich einen Besucher für die Dauer von höchstens einer Stunde empfangen; zwingende Voraussetzung dafür sei das Vorliegen eines negativen Schnelltests vor Ort. Härte- und Sterbefälle seien hiervor ausgenommen. Gegen eine nächtliche Ausgangssperre sowie das Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken zwischen 21 und 5 Uhr habe das Ministerium keine Vorbehalte, so die Stadtverwaltung.