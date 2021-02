Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kommt am Montag, 22. Februar, nach Pirmasens. Sie wird im Rathaus einen Förderbescheid über 800.000 Euro Zuschuss an Oberbürgermeister Markus Zwick übergeben. Das Geld soll helfen, an sieben Pirmasenser Schulen die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen zu schaffen. Es fließt innerhalb des sogenannten Digitalpakts Schule des Bundes.