Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) spricht sich gegen Kontrollen in Privatwohnungen aus und widerspricht damit den Forderungen von Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Michael Zwick. „Wir appellieren aber dringend an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, sich auch in Privatwohnungen nicht mit mehr als zwei Hausständen zu treffen“, sagt sie im RHEINPFALZ-Interview Doch die Landes-Corona-Verordnung sehe Kontrollen nicht vor. Sie gehe davon aus, dass dies auch nicht durch die geplante Änderung der Bundesgesetzgebung möglich sein werde, sagte die Ministerin.

