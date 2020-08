Das Pirmasenser Unternehmen PKM Packaging mit Sitz auf der Husterhöhe ist Spezialist für Automation im Bereich komplexer Verpackungsanlagen. Das Unternehmen entwickelt und baut individuelle Speziallösungen für seine Industriekunden. Mit dem Verzicht auf Standardanlagen setze sich das Unternehmen von Wettbewerbern ab, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Das Unternehmen möchte seine Produktionsfläche für ein neues Blechverarbeitungszentrum und ein neues Schulungs-, Entwicklungszentrum erweitern sowie in eine neue Software für moderne Unternehmenssteuerung investieren. Dafür erhielt PKM einen Zuschuss des Landes in Höhe von rund 320.000 Euro, den Minister Volker Wissing am Donnerstag überreichte.