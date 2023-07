Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die rheinland-pfälzische Ampelkoalition dafür gelobt, dass sie sich gut verkaufe. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung könne diesbezüglich von Rheinland-Pfalz lernen, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in Pirmasens. Heil war aus Berlin angereist, um sich in Mainz und Pirmasens über die Transformationspolitik des Landes zu informieren.

