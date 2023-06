Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Großstädten gibt es sie schon öfter, in der Region sind so genannte Tiny Houses noch selten. In Pirmasens gibt es laut Stadtverwaltung kein einziges. Das Entwicklungskonzept des Landkreises sieht in Tiny Houses ein Schlüsselprojekt. Ein Minihaus zu bauen, erfordert den gleichen behördlichen Aufwand wie ein großes Haus.

Der Wunsch nach den Minihäusern resultiert bei vielen aus dem Überdruss am Überfluss und dem Wunsch, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Dazu kommen aktuell die extrem