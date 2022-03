Zuhause auf dem Sofa mit einem guten Buch und einer Tasse Tee – das klingt entspannend. Auch die Teilnehmer des Stadtentscheids im Vorlesewettbewerb konnten es sich in diesem Jahr in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Wegen Corona wurde, wie schon im vergangenen Jahr, vor der Videokamera gelesen. Am besten gemacht hat das Minella Mattern vom Immanuel-Kant-Gymnasium.

Oberbürgermeister Markus Zwick, der auch in der Jury saß, lobte vor allem die Textstellen, die die jungen Leser ausgewählt hatten. „Manchmal, wenn man sich etwas am Computer anschaut, ist das ein bisschen langweilig. Bei euch war das überhaupt nicht der Fall, es war von Anfang an spannend“, sagte er.

Spannend war auch die Siegerehrung, die im kleinen Rahmen auf dem Messegelände stattfand. Der Jury sei die Entscheidung, so Zwick, sehr schwer gefallen. Denn nur die Besten aus der ganzen Stadt würden es hierher schaffen, und das habe man auch in diesem Jahr wieder gemerkt. Durchgesetzt hat sich letztlich Minella Mattern vom Immanuel Kant-Gymnasium. Die Sechstklässlerin las aus dem Jugendbuch „Laqua – Der Fluch der schwarzen Gondel“ von Nina Blazon. Wie ihre Mitstreiter Lena Weimer vom Leibniz-Gymnasium, Hendrick Weiss vom Hugo Ball-Gymnasium und Jana Schwartz von der Landgraf Ludwig-Realschule plus Husterhöhe las Minella nicht wie üblich dem Publikum vor, sondern der Videokamera. Pandemiebedingt war der Wettbewerb digital ausgetragen worden.

Im zweiten Anlauf hat das Video geklappt

Die Jury sichtete in den vergangenen Tagen die Videobeiträge der Teilnehmer, die in kurzen Ausschnitten erst ihre Bücher vorstellten und dann eine Textstelle daraus vorlasen. Großen Wert legten die Juroren auf die Authentizität beim Lesen, die Lesetechnik und die Interpretation der Textstelle.

Am meisten überzeugt hat nach Ansicht der Jury die zwölfjährige Minella Mattern aus Pirmasens. Für ihre Aufnahme habe sie nur zwei Anläufe gebraucht. „Beim ersten Mal war es ein bisschen zu dunkel“, verriet sie. Trotz großer Aufregung habe es dann schon beim zweiten Mal perfekt geklappt. Geübt hat die Pirmasenserin mit ihrer Deutschlehrerin. Ihre zwei Schwestern durften ebenfalls beim Üben lauschen.

Jetzt geht es zum Bezirksentscheid

Die jungen Vorleser erhielten alle eine Urkunde, einen Buchpreis und einen Thalia-Gutschein. Die Gewinnerin durfte sich über ein weiteres Buch freuen – mehr Lesestoff und vielleicht eine Option für den Bezirksentscheid, der ebenfalls digital stattfindet und für den sich Minella Mattern nun erfolgreich qualifiziert hat. Wenn sie dort wieder gewinnt, geht es für sie als nächstes zum Landesentscheid. Dann folgt der Bundesentscheid in Berlin. Der Vorlesewettbewerb, an dem in diesem Jahr 480.000 Kinder teilnahmen, steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird seit 1959 ausgetragen.