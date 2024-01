Die PSB Intralogistics will die neue Halle auf ihrem Pirmasenser Gelände etwa zwei Jahre früher bauen als gedacht: Schon um den Jahreswechsel 2025/26 soll alles fertig sein. In der neuen Halle soll die eigene Intralogistik untergebracht werden. „Unser altes Lager ist viel zu klein, viel zu voll“, erzählt Sascha Greis. In der neuen Halle soll ein Großteil des Produktionsmaterials gelagert werden wie Motoren, Lichtschranken und Elektronikbauteile. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ gibt der Sprecher der PSB für sein Unternehmen ein klares Bekenntnis zum Standort Pirmasens ab.