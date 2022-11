Die Pirmasenser Stadtspitze schwankt zwischen Freude über die Zusagen des Landes zur Entschuldung der Stadt und Frustration, dass es immer noch an einigen Millionen Euro scheitern könnte, die von der Stadtkämmerin selbst bei Steuererhöhungen nicht aufzubringen sein dürften. Die Grundsteuer dürfte schon 2023 kräftig steigen.

Trotz der Ankündigung des Landes, von den 356 Millionen Euro Schulden der Stadt Pirmasens die stolze Summe von 284 Millionen Euro übernehmen zu wollen, sind Oberbürgermeister Markus Zwick und sein Finanzdezernent Michael Maas nicht zufrieden. „Das begrüßen wir sehr“, betont Zwick und wertet es zusammen mit der ebenfalls angekündigten jährlichen Finanzspritze aus Mainz in Höhe von 14,8 Millionen Euro als „Riesenerfolg“ für Pirmasens. Die angekündigte Entschuldung berge aber noch einen großen Haken. Stadtkämmerin Iris Brandt muss vorher einen ausgeglichenen Haushalt zustande bringen und jährlich Tilgungsraten für die Restschuld aus dem ohnehin schon kargen Budget der Stadt schneiden.

Nur Städte mit ausgeglichenem Haushalt können laut Zwick an der Partnerschaft zur Entschuldung teilnehmen, und in den nächsten 30 Jahren müsse der Restbetrag von voraussichtlich mehr als 50 Millionen Euro abbezahlt werden. Und hier hapert es wieder an den Zahlungen aus Mainz für Aufgaben, die bisher Pirmasens großteils alleine bezahlt, die aber durch Landesgesetze verursacht werden. Als Beispiel nannte Bürgermeister Maas den Sozialetat, dessen Ausgaben von 2001 mit 40 Millionen Euro auf jetzt mehr als 80 Millionen Euro angewachsen seien. Im Sozialetat resultiere die Ursache für das jedes Jahr auf’s Neue auflaufende Defizit der Stadt, findet Maas und verweist auf die Kassenkredite der Stadt, die eine Art Dispo-Kredit für Kommunen darstellen. Diese sind von 3,6 Millionen Euro im Jahr 1999 auf nun 356 Millionen Euro angewachsen. Und daran werde sich wenig ändern, wenn das Land weiterhin nicht genug zum Ausgleich zahle. Die jetzt angekündigten 14,8 Millionen Euro wertet Zwick als guten Ansatz. Es fehlten aber immer noch einige wenige aber entscheidende Millionen.

2022 droht ein Defizit von 19 Millionen Euro

Für dieses Jahr rechnet Stadtkämmerin Brandt mit einem Defizit von fast 19 Millionen Euro. Käme die Entschuldungspartnerschaft zustande, müssten weitere 6,5 Millionen Euro dazu kommen, da dann der schon länger laufende Entschuldungsfond sofort beendet würde, in den das Land bisher jährlich 6,5 Millionen Euro einzahlt. Aus den 19 Millionen Euro würden 25,5 Millionen Euro. Zudem müsste die Stadtkasse jährlich einen Millionenbetrag zur Tilgung der Restschulden zahlen, und Maas denkt schon mit Unbehagen an die Zusatzkosten durch die Inflation sowie die Energiekrise, womit das Defizit flugs auf mehr als 30 Millionen Euro wachsen könnte. Da sind die 14,8 Millionen Euro, die bisher vom Land dazu geschossen werden sollen, nur ein Anfang.

Zwick ist klar, dass die Stadt selbst auch durch Einsparungen und Steuererhöhungen etwas dazu beitragen müsse. Als Sparpotenzial nannte er unter anderem die Kindertagesstätten, in denen beim Personal gekürzt werden müsste, sollte das Land auf weiteren Einsparungen beharren. Die Grundsteuer B, die immerhin im laufenden Jahr fast zehn Millionen Euro einbringt, könnte auch noch erhöht werden. Im Gespräch seien für das kommende Jahr eine Anhebung auf rund 700 Prozentpunkte, was bei einem Einfamilienhaus 130 Euro mehr bedeuten würde. Ein Zweifamilienhaus käme auf rund 160 Euro mehr im Jahr. Viel weiter nach oben zu gehen, sei jedoch den Pirmasensern nicht zumutbar, findet OB Zwick.

OB Zwick fordert Härtefallregelung

Deshalb fordert der Oberbürgermeister die vom Rechnungshof ins Spiel gebrachte Härtefallregelung für Pirmasens. Bei der Entschuldung müsse mehr Geld fließen und jährlich ein höherer Betrag für das wegen seiner hohen Sozialausgaben gebeutelte Pirmasens gezahlt werden. „Das ist alles gut gedacht, aber faktisch können wir so nicht teilnehmen“, glaubt Zwick, der in weiteren Verhandlungen mit dem Land mehr Geld locker machen will. Vom Bund könnte zwar auch ein gewisser Betrag kommen, da im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entschuldung der Kommunen festgeschrieben sei. Derzeit sei aber nichts aus dieser Richtung erkennbar.