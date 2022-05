Wie hoch sind die Wohnungsmieten in Pirmasens und welche Kosten gelten als angemessen bei der Bewilligung von Sozialleistungen? Die Antworten darauf soll eine entsprechende Analyse liefern, die von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben wurde. Dazu erhalten 3000 zufällig ausgewählte Vermieter in den kommenden Tagen Post.

Das Kuvert enthält ein Schreiben von Oberbürgermeister Markus Zwick sowie Fragebögen zur Mietwerterhebung. Anlass für diese Befragung ist die Erstellung eines „schlüssigen Konzeptes“, das die Stadt als Träger der Sozialhilfe derzeit erarbeiten lässt. Ein solches Papier fordert die Rechtsprechung bei sozialen Streitigkeiten über die angemessenen Unterkunftskosten. Es soll später als Entscheidungshilfe dienen.

Mit der anonymen Erhebung und Analyse der hierfür nötigen Informationen hat die Stadtverwaltung das Forschungsinstitut Analyse & Konzepte aus Hamburg beauftragt. Um das Mietpreisniveau in Pirmasens zuverlässig und repräsentativ ermitteln zu können, wird eine möglichst breite Datengrundlage benötigt. Nach den Wohnungsunternehmen wurden jetzt zufällig ausgewählte Vermieter angeschrieben.

Maßgeblich für Unterhaltskosten

Je höher der Rücklauf der versandten Fragebögen ist, desto verlässlicher kann das aktuelle Mietpreisniveau innerhalb der Stadt abgebildet werden. „Damit können in Pirmasens zukünftig die Leistungen für die Unterkunftskosten angepasst und in angemessenem und gerechtem Umfang gewährt werden“, sagt Gustav Rothhaar, Leiter des Amtes für Jugend und Soziales. Gleichzeitig erfolge ein wichtiger Schritt zur Versorgung der Leistungsberechtigten mit dem ihnen zustehenden Wohnraum. Rothhaar betont, die Datenerhebung liege damit nicht nur im Interesse der Leistungsberechtigten, sondern auch in dem der Vermieter und aller Steuerzahler.

Bei der Stadtverwaltung beantwortet Angela Lelle, Telefon 06331 877198, Rückfragen zur Befragung.