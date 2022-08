Nahe des Ortseingangs von Niedersimten steht ein neues Insektenhotel für Wildbienen und andere Nützlinge. Die Idee dazu wurde bereits vor zwei Jahren im Ortsbeirat geboren, der das 800 Kilogramm schwere Insektenhotel jetzt umsetzen ließ.

„Niedersimten hat jetzt sein erstes Hotel bekommen und es ist auch schon ausgebucht“, scherzte der Niedersimter Ortsvorsteher Timo Völker bei der Vorstellung des kleinen Bauwerks. Das Insektenhotel in seinem Vorort sei eines von insgesamt dreien in Pirmasens, die anderen beiden stünden unweit des Hauptbahnhofs.

Auf Initiative des Ortsbeirats Niedersimten entstand in der Kirchbergwerkstatt, die vom Verein für Soziale Rechtspflege getragen wird, die stabile Rahmenkonstruktion des nachhaltigen Bauwerks, in dem mehrere Tausend Insekten nun Platz haben. Geplant hat das Ganze Bernhard Kuhn von der Kirchbergwerkstatt, umgesetzt wurde es schließlich von Langzeitarbeitslosen, Straffälligen und Menschen mit psychischen Problemen, derer sich der Verein für Soziale Rechtspflege angenommen hat.

Aus langlebigem Lärchenholz

Wie Kuhn erklärte, besteht das Insektenhotel komplett aus Lärchenholz, das mit Edelstahlschrauben zusammengehalten wird. „Dadurch ist die Konstruktion sehr langlebig und kann mindestens 25 Jahre ohne Nachbehandlung so stehen bleiben.“. Etwa 100 bis 120 Arbeitsstunden seien dafür aufgewendet worden. „Das Grundgerüst und das Dach ist in unserer Schreinerei entstanden, in unserer Kreativwerkstatt wurde schließlich das Innenelement nach Angaben der Stadt und des Ortsbeirats gebaut und gefüllt“, erklärte der Vertreter der Kirchbergwerkstatt weiter. Begleitet und unterstützt wurde die Ausführung auch durch Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt.

Bürgermeister Michael Maas sieht in dem neuen Insektenhotel nicht zuletzt einen weiteren, „wertvollen Beitrag“ zur Stärkung der biologischen Artenvielfalt in Pirmasens. Die Schaffung weiterer insektenfreundlicher Blüh-Oasen sei ein wesentlicher Teilaspekt innerhalb der sogenannten Biodiversitätsstrategie. „Wildbienen lieben es warm und vor allem trocken bei der Eiablage. Dafür bevorzugen die Tiere vorrangig röhrenförmige Strukturen wie etwa Holzklötze oder im Inneren hohle Pflanzenstiele“, so Maas. Genau dies sei im ersten Hotel in Niedersimten umgesetzt worden.

Und die Kinder der Kita Pusteblume singen

In die Arbeiten involviert waren auch Kinder der Kindertagesstätte Pusteblume in Niedersimten, die die offizielle Inbetriebnahme des Insektenhotels am Donnerstag musikalisch begleiteten. Mit ihren Erzieherinnen sangen die Kinder „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ und „Biene Maja“ und ließen es sich nicht nehmen, Bürgermeister Maas mit Fragen rund um das Thema Artenvielfalt zu löchern. „Für die Kindergartenkinder ist das Insektenhotel etwas ganz Besonderes, denn dadurch lernen sie viel über Natur- und Umweltschutz“, zeigte sich Ortsvorsteher Timo Völker überzeugt.