Bei der PFI-Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung, die kürzlich in Pirmasens stattgefunden hat, ist Michael Tackenberg einstimmig als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt worden. Somit bleibt Tackenberg, der diese Position seit 2017 innehat, für weitere drei Jahre im Amt. „Damit ist die kontinuierliche Entwicklung des Prüf- und Forschungsinstituts Pirmasens in herausfordernden Zeiten gesichert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir mit Michael Tackenberg die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zukunft des PFI stellen können“, begrüßt Institutsleiterin Kerstin Schulte die Wiederwahl. Zu den Aufgaben des Schuhexperten und Technik-Fachmanns gehört es, neue Projekte anzustoßen und die diversen Aktivitäten des PFI im In- und Ausland voranzutreiben. „Nicht zuletzt dank seiner hervorragenden Kontakte in der Branche ist Michael Tackenberg die perfekte Besetzung für dieses Amt“ ergänzt Carl-August Seibel, Vorsitzender des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie (HDS/L).