Michael Marz ist nicht nur der neue künstlerische Leiter des Oratorienchors Pirmasens: der Saarländer, der in Maßweiler lebt, ist auch ein gefragter Bariton.

Der in Völklingen geborene Marz ist bekannt für seine warme, lyrische Baritonstimme, die besonders im Oratoriums und im Lied zur Geltung kommt. Oft gelobt wird seine deutliche Artikulation und die Fähigkeit, emotionale Tiefe zu vermitteln, ohne die technische Kontrolle zu verlieren. Sein Repertoire umfasst die großen Klassiker der Kirchenmusik, von Bach bis Mendelssohn. In Zweibrücken begeisterte er 2019 mit Schuberts „Winterreise“ bei der Mozartgesellschaft. Seine letzten Soloauftritte waren in der Passionszeit, bei den Rosenberger Musiktagen, in Speyer, Bad Hersfeld und Frankfurt. Für April sind weitere Auftritte in Speyer und Bad Hersfeld in Planung.

Auf der anderen Seite ist Michael Marz der versierte Chorleiter. Er hat sich da einen Ruf als Motivator und detailverliebter Handwerker erarbeitet, denn er versteht es, Laienchöre auf ein beachtliches Niveau zu heben. Dabei hilft ihm seine Erfahrung als Sänger, seine Geduld, aber auch sein Anspruch, etwas Besonderes mit dem Chor zu erreichen. Er arbeitet in Festanstellung beim Bistum Speyer, wo er den Motettenchor und die Seniorenkantorei Speyer leitet. Im November übernahm er auf Anfrage nun auch die Leitung des Pirmasenser Oratorienchors.

Zwischen Oratorium, Passion und Kunstlied

Michael Marz seinen ersten Unterricht am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut Speyer in Orgel, Chorleitung und Gesang. Dann studierte er Philosophie und Phonetik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und begann mit privaten Gesangsstudien bei Barbara Ikas und Maria Venuti. An der Hochschule für Musik in Saarbrücken studierte er Gesang bei Yaron Windmüller. Die dreijährige Chorleiterausbildung zum C-Kirchenmusiker am Institut in Speyer absolvierte er mit Bestnoten.

Als Bariton sang er neben seiner Arbeit im Konzert- und Liedbereich bereits während seines Studiums in zahlreichen Opernproduktionen der Opernschule Saarbrücken. Er verfügt über umfassende Erfahrung sowohl als Solist als auch im Ensemblegesang. So sang er am Nationaltheater Mannheim und im Deutschen Kammerchor. Als Gründungsmitglied des Vokalconsorts Parlando für Alte Musik hat er sich mit historischer Aufführungspraxis befasst, vor allem mit Blick auf Bach.

Da er selbst aktiver Konzertsänger ist, kann er seinen Chormitgliedern wertvolle Tipps zur Stimmbildung und Atemtechnik geben – ein „atmendes“ Dirigat ist das Ergebnis. „Ein guter Chorleiter muss nicht nur den Takt schlagen, sondern den Sängern den Raum geben, ihre eigene Stimme im Gesamtklang zu finden.“ sagt er.

Konzerte

Mit dem Pirmasenser Oratorienchor probt Michael Marz zurzeit Händels „Messias“ in der Bearbeitung von Mozart. Die Aufführung ist für 15. November, 18 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle geplant.

Mit dem Seniorenkantorei der Dommusik Speyer führt er am 28. März, 19.30 Uhr, im Speyrer Dom die barocke Markuspassion von Reinhard Keiser (1674-1739) auf.