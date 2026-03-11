Es gibt einen Taktwechsel in Pirmasens. Das Ensemle mit 140 Jahren Geschichte stellt die Weichen neu – ohne die großen Werke aus dem Blick zu verlieren.

Der Oratorienchor Pirmasens zählt seit Jahrzehnten zu den zentralen Säulen des Pirmasenser Kulturlebens. Im November vergangenen Jahres hat Michael Marz die künstlerische Leitung übernommen und damit die Nachfolge von Christoph Haßler angetreten. Marz führt die über 140-jährige Tradition des Chors fort, anspruchsvolle Chorliteratur mit professionellen Solisten und Orchestern in Pirmasens zu präsentieren.

Der Oratorienchor Pirmasens ist mehr als ein Freizeit-Chor. Von den Passionen Bachs über Brahms bis hin zu modernen Kompositionen bringt das Ensemble ein breites Repertoire klassischer Oratorien, Requiem-Vertonungen und bedeutender chorsinfonischer Werke auf die Bühne – häufig in Zusammenarbeit mit professionellen Orchestern.

Regelmäßige Konzerte in der Festhalle bleiben Fixpunkt

Die Neuausrichtung eines so traditionsreichen Ensembles ist ein besonderes Ereignis für die regionale Kulturszene. Marz gilt als vielseitiger Musiker, der in der Region tief verwurzelt ist. Der ausgebildete Bariton lebt seit vielen Jahren in Maßweiler und verfügt über breite Erfahrung als Solist und im Ensemblegesang, unter anderem am Nationaltheater Mannheim sowie bei namhaften Vokalensembles wie dem Deutschen Kammerchor.

Als Gründungsmitglied des Vokalconsorts Parlando für Alte Musik bringt Marz besondere Expertise in historischer Aufführungspraxis mit. Insbesondere bei den Werken von Johann Sebastian Bach kennt er sich aus. Marz wurde in Völklingen geboren, erhielt er seinen ersten Unterricht am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut Speyer in Orgel, Chorleitung und Gesang. Er studierte Philosophie und Phonetik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und vertiefte seine Gesangsausbildung privat bei Barbara Ikas und Maria Venuti, die an der Hochschule für Musik Karlsruhe unterrichtet.

An der Hochschule für Musik in Saarbrücken setzte Marz sein Gesangsstudium in der Klasse von Professor Yaron Windmüller fort. Die Chorleiterausbildung des Pfälzer Chorverbands sowie die dreijährige Ausbildung zum Kirchenmusiker am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut in Speyer schloss er mit Bestnoten ab. Neben seiner Tätigkeit als Konzertsänger wirkte er bereits während des Studiums in zahlreichen Opernproduktionen der Opernschule Saarbrücken mit.

Ziel: Klassische Musik zugänglicher machen

Unter Marz’ Führung sind Programm-Mischungen zu erwarten, die das Kernprofil des Chors pflegen und zugleich neue Horizonte öffnen. Geplant sind neue Kooperationen und Präsentationsformen. Dazu zählen auch Kinderkonzert-Projekte, die mehr Menschen erreichen und klassische Musik zugänglicher machen sollen.

Erste Akzente im regionalen Kulturleben sind gesetzt: Aktuell bereitet der Oratorienchor die Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ in der Bearbeitung von Mozart vor. Neue Sängerinnen und Sänger sind eingeladen, sich für dieses Projekt dem Ensemble anzuschließen. Marz möchte seine Erfahrung und Begeisterung für ein neues Musikerleben einsetzen: „Man muss die Bilder aus den Noten lesen können“, sagt er. Für ihn sind Musikstücke eine Geschichte. „Die Alte Musik ist thematisch immer wieder aktuell“, sagt er. „Man soll sie achten, ehren und üben.“

Im Netz

https://oratorienchorps.wordpress.com/mitmachen

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.